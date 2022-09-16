طعن ضابطى شرطة بريطانيين وسط لندن واعتقال مشتبه به

كتبت - ريم عبد الحميد

تعرض اثنان من ضباط شرطة لندن للطعن فى ميدان ليكستر وسط العاصمة البريطانية، وتم نقل كلاهما للعلاج فى المستفى، بحسب ما أعلنت شرطة متروبوليتان.

وقالت سكوتلاند يارد إن اثنين من الضباط الذكور تعرضا لاعتداء من قبل رجل يحمل سكينا فى السادسة صباح اليوم بتوقيت جرنتش.

وتم نشر القوات والقبض على مشتبه به اعتدى على عامل طوارئ وأصابه بأذى جسدى، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج حيث لا يزال هناك حتى هذا الوقت، ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادث بعد، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية.

يأتى هذا فى الوقت الذى يصطف فيه البريطانيون فى طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع علىى الملكة إليزابيث التى يرقد جثمانها فى ويسمنستر.