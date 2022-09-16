ضبط محاولتين لتهريب زيت الماريجوانا وهواتف محمولة بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب 70 هاتف محمول، كما ضبطت راكب مصري أخر بحوزته امبولات بها زيت الماريجوانا المخدر.

المحاولة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب، اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما ما يشتبه ان يكون تليفونات، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف اماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط تليفون محمول ماركة realme 9i .

والمحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود شحاته مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام ميلاد رسمي بتكليف وليد علي حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 10 امبولات زجاجية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر و 6 أجهزة خاصة بتلك الامبولات.

أمر أحمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 189 لسنة 2022 ضد الراكب الاول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 190 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.