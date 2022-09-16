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سكاي نيوز: 3 مصارف جديدة فى لبنان تتعرض للاقتحام

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:28 م
سكاي نيوز: 3 مصارف جديدة فى لبنان تتعرض للاقتحام القوات اللبنانية - ارشيفية
إبراهيم حسان

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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبا عاجل قبل قليل، بحدوث 3 اقتحامات جديدة في لبنان، لترفع عدد المصارف المقتحمة في ذات الدولة إلى 10 على الأقل.

وقالت وكالة أنباء رويترز، إن إطلاق نار وقع خلال اقتحام مصرف لبناني في بلدة شحيم.

وفي وقت سابق، دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، للبحث في الإجراءات الأمنية التى يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف، وفق موقع لبنان 24.

يأتى ذلك فى ظل تزايد أعددا مقتحمى البنوك من المواطنين الراغبين فى الحصول على ودائعهم المحتجزة لمدة ثلاث سنوات بسبب الازمة المالية وأزمة المصارف التى يعانى منها لبنان.

وقد اقتحم مواطنون لبنانيون 7 بنوك خلال ساعات اليوم الجمعة ، فقد بدأت سلسلة اقتحامات هذه، أولا مع دخول أحد المودعين، صباح اليوم الجمعة، برفقة شخص آخر إلى "بنك بيبلوس" في مدينة الغازية (جنوب البلاد)، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح ، كما هدد بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته إلا أن القوى الأمنية تدخلت على الفور لاحتواء الوضع. فسلم الشاب (م.ق) نفسه إلى الأمن بعد الاستحصال على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.


لبنان

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