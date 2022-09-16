لبنان: اجتماع طارىء لمجلس الأمن الداخلى بعد اقتحام 7 مصارف اليوم

إيمان حنا

دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، بسام مولوي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، للبحث في الإجراءات الأمنية التى يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف، وفق موقع لبنان 24.

يأتى ذلك فى ظل تزايد أعددا مقتحمى البنوك من المواطنين الراغبين فى الحصول على ودائعهم المحتجزة لمدة ثلاث سنوات بسبب الازمة المالية وأزمة المصارف التى يعانى منها لبنان.

وقد اقتحم مواطنون لبنانيون 7 بنوك خلال ساعات اليوم الجمعة ، فقد بدأت سلسلة اقتحامات هذه، أولا مع دخول أحد المودعين، صباح اليوم الجمعة، برفقة شخص آخر إلى "بنك بيبلوس" في مدينة الغازية (جنوب البلاد)، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح ، كما هدد بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته إلا أن القوى الأمنية تدخلت على الفور لاحتواء الوضع. فسلم الشاب (م.ق) نفسه إلى الأمن بعد الاستحصال على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما اقتحم مواطن آخر يدعى عبد سوبرة مصرف "بلوم بنك" - فرع منطقة الطريق الجديدة - بيروت، من أجل الحصول على وديعته الماليّة.