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روسيا تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:48 م
روسيا تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بوتين
وكالات

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صرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتوقف تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على روسيا، حيث انسحبت روسيا بشكل استباقي من مجلس أوروبا في وقت سابق من هذا العام بعد أن قالت الهيئة الحقوقية ومقرها ستراسبورج إن هذه الدولة تواجه الطرد بسبب حربها ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

لا تزال 17450 قضية ضد روسيا معلقة في المحكمة.

وقالت المحكمة إنه تم رفع الدعاوى القضائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر، ومن ثم سيتعين على المحكمة أن تنظر فيها.

جرى إقرار الاتفاقية في عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ في البلدان الأولى في عام 1953. وتهدف إلى دعم الحق في الحياة، على سبيل المثال، أو ضمان الحماية من التمييز.


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