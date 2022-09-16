جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة، للنائب العام السعودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، منذ أول أمس الثلاثاء.

وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان - أن اللقاء شكل فرصة للتأكيد على علاقات الأخوة والتعاون المتميزة، التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، واستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في المجال القانوني والقضائي.