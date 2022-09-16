رئيس الجزائر: نعول كثيراً على المشاركة القوية للبنان بالقمة العربية

إيمان حنا

سلم وزير العدل الجزائرى رئيس لبنان العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، دعوة رسمية من رئيس الجزائرعبد المجيد تبون لحضور الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر.وفق بيان لرئاسة لبنان .

وأعرب الرئيس الجزائرى في رسالة الدعوة عن أمله في أن تكون مشاركة الرئيس عون في القمة مساهمة فعالة في إنجاحها من منطلق الدور الرائد للبنان بوصفها من مؤسسى الجامعة العربية وتاريخها الحافل بالمواقف النبيلة والجهود المخلصة في الدفاع عن قضايا امتنا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

أضاف الرئيس تبون في رسالته: "إن الجزائر التي تتشرف باستضافة هذا الاستحقاق العربي الهام، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها امتنا، وما تواجهه من تحديات، لاسيما تلك الناجمة عن التوترات المتزايدة على الساحة الدولية، تعول كثيراً على المشاركة القوية للبنان الشقيق، في تثمين هذا الموعد المتجدد، وتكثيف التشاور والتنسيق بغية توحيد كلمتنا وتعزيز قيم التضامن والتكاتف بيننا، وتوجيه جهودنا المشتركة لما فيه خير اوطاننا وشعوبنا حاضراً ومستقبلاً".