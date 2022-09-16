ونشرت الحكومة الأوكرانية مرسوم الاتفاق على الموقع الإلكترونى للرئاسة، حيث جاء فيه أنه تم الموافقة على الاتفاقية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن نقل البضائع البرية المبرمة في مدينة ليون فى 29 يونيو 2022، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

يذكر أن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقعا على اتفاق بشأن نقل البضائع عن طريق البر من شأنه أن يلغي الحاجة إلى استخراج تصاريح لشركات النقل الأوكرانية للعبور إلى أراضي الاتحاد.