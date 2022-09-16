اليوم السابع
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ديفيد بيكهام فى طابور لرؤية نعش الملكة إليزابيث الثانية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:52 م
ديفيد بيكهام فى طابور لرؤية نعش الملكة إليزابيث الثانية ديفيد بيكهام
كتب: إيهاب محمد

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شوهد ديفيد بيكهام وهو يصطف فى طوابير لندن حيث انضم إلى الآلاف فى انتظار رؤية نعش الملكة اليزابيث فى الولاية، مما تسبب فى تراكم المشجعين حوله، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تُظهر الصور التى تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى أعضاءً فى قائمة انتظار وستمنستر هول وهم يحملون هواتفهم فى الهواء لالتقاط صورة للاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 47 عامًا وهو ينتظر لتقديم احترامه للمكلة.

 

 

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

كان البعض منهمكًا جدًا في محاولة التقاط صورة للاعب كرة القدم السابق لدرجة أنهم نسوا المضي قدمًا في قائمة الانتظار، مما أدى إلى ظهور فجوات.

 

يمكن رؤية بيكهام وهو يبتسم وكان يرتدي قبعة زرقاء ناعمة على رأسه، ربما من أجل التكتم.

ديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام

 

ديفيد بيكهام وسط الحضور
ديفيد بيكهام وسط الحضور

 

بيكهام
بيكهام

 

لكن بعض المتظاهرين تساءلوا من أين ظهر بعد أن وصف من حوله الانتظار في الطابور لمدة اثنتي عشرة ساعة.

لقد غردوا: " قائمة الانتظار مليئة الآن بالأشخاص الذين يحاولون تصوير ديفيد بيكهام وينسون المضي قدمًا في الواقع".

 


ديفيد بيكهام

ديفيد بيكهام في طابور لرؤية نعش الملكة اليزابيث

نعش الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث



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