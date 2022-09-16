اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زوجة الرئيس الأوكراني تعتزم حضور جنازة الملكة إليزابيث

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:44 م
زوجة الرئيس الأوكراني تعتزم حضور جنازة الملكة إليزابيث زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا
أ ش أ

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أفادت تقارير إعلامية بأن أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني تعتزم حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقرر لها الإثنين المقبل في العاصمة البريطانية لندن.
 
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن زيلينسكا ستكون أيضا من بين 500 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات الذين تمت دعوتهم لحضور حفل استقبال لكبار الشخصيات يستضيفه الملك تشارلز الثالث في اليوم السابق للجنازة.
 
يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها في إسكتلندا يوم 8 سبتمبر الجاري عن عمر يناهز 96 عاما.

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