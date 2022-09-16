حياة كريمة بالأقصر.. استمرار العمل فى مبنى حضانة الطفل بقرية توماس وعافية

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم مواصلة العمل فى مبنى حضانة الطفل بتوماس الوسطى التابع لمجلس قروى توماس وعافية، كما يجرى استمرار العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه قامت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا تحت قيادة المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضى يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعى - حضانة - والدور الأول علوى يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



العمل في مبنى حضانة الطفل بقرية توماس وعافية



إنشاءات مبنى حضانة الطفل بقرية توماس وعافية