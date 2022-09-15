إزالة تعديات وإشغالات فى حملة لشرطة المرافق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالتنسيق مع شرطة المرافق، ومسؤلي الأحياء بالمحافظة، استهدفت عدة مناطق منها المنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، والدقي، والعجوزة، وإمبابة، لإزالة الإشغالات والتعديات، من الميادين والشوارع، أسفرت عن إزالة ورفع 122 مخالفة تعدي وإشعال طريق، خاصة بمحلات تجارية وباعة متجولين، ومقاهي عشوائية، وإزالة إعلانات بدون ترخيص، وأوتاد حديدية.

تم التحفظ على المضبوطات، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها