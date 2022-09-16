حفر 53 بئرًا.. كل ماتريد معرفته عن إنتاج البترول بحقول خالدة خلال عام

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول ، تكثيف برامج وخطط زيادة إنتاج البترول بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، والاستمرار فى ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة لتنمية الاكتشافات ووضعها على الإنتاج.

كما تقوم الشركة، بتكثيف برامج الحفر والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تدعم إنتاج واحتياطى مصر من الغاز الطبيعى والبترول من خلال منظومة عمل متكاملة ومتوافقة مع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وفيما يلى كل المعلومات عن انتاج خالدة للبترول خلال 2021/2022 .

1-متوسط الإنتاج اليومي بلغ خلال العام حوالى 111 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، و 583 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ومن البوتاجاز 713 برميل.

2-حققت الشركة ثمانية اكتشافات بترولية خلال العام بنسبة نجاح تصل إلى 50%.

3-تم الانتهاء من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة تلال خالده بمساحة حوالى 4 ألاف كم2 بالإضافة إلى أنه تم انجاز 65% من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية (PSTM) لمنطقة مطروح-غرب كنايس بمساحة حوالى 4.2 ألف كم2.

4-تم خلال العام حفر 53 بئرا بغرض زيادة الإنتاج من خلال تنمية الاحتياطيات المؤكدة وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة .

5- تم تنفيذ 93 عملية إعادة إكمال، بالإضافة إلى استكمال حفر وإكمال 10 آبار استكشافية .

6-قامت الشركة بانشاء خطوط الزيت والغاز بأجمالي أطوال 100 كم في مدد زمنيه قياسية مما أسهم في العائد المبكر لمعدلات الإنتاج .

7- تنفيذ العديد من تسهيلات الإنتاج وضواغط الغاز لاستغلال الغازات المنبعثة المصاحبة.