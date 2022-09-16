جامعة القاهرة تنعى عميد كلية الدراسات العليا للتربية الأسبق

كتب محمد صبحى

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، العالم التربوى الدكتور مصطفى عبد السميع العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا للتربية، وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لكلية الدراسات العليا للتربية، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقالت جامعة القاهرة فى بيان اليوم، إن الدكتور مصطفى عبد السميع أدى أدوارا علمية وتربوية مهمة فى العديد من المواقع المحلية والدولية، وقد تدرج فى العديد من المناصب حيث شغل منصب مدير مشروع الطفولة المبكرة بوزارة التربية والتعليم، وأستاذ ومشرف على قسم تكنولوجيا التعليم معهد الدراسات التربوية، ومستشارا لوزير التربية والتعليم للبحث التربوى والتعاون الدولي.

كما عمل مديرا لوحدة التخطيط والمتابعة (البنك الدولى – الاتحاد الأوروبي) بالقاهرة، وأمين عام المكتب الفنى المركزى للتأهيل التربوي، وعميدا لمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، ووكيلا لشؤون الدراسات العليا والبحوث بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، ورئيسا لمجلس إدارة الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، ومديرا لتحرير مجلة تربويات الرياضيات بمصر.