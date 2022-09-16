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تموين الجيزة: 36 مليون مستفيد من الدعم الاستثنائى ببطاقة التموين

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 06:13 م
تموين الجيزة: 36 مليون مستفيد من الدعم الاستثنائى ببطاقة التموين تكافل وكرامة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد طلعت حسن مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، أن الأسرة المستفيدة من الدعم الاستثنائى ببطاقة التموين، 8.1 مليون بطاقة بعدد 36 مليون مستفيد.
 
وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، عن طريقة تقديم تظلمات الحصول على الدعم الاستثنائى ببطاقة التموين. 
 
وأوضح أنه يكون بالتقديم بصورة بطاقة الخدمات المتكاملة أو تكافل وكرامة، مع صورة بطاقة التموين فقط، عبر مكتب الخدمة المطور، أو الإدارات أو المديرية التابع لها، أو مكتب التموين.
 
وأكد مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، أنه بمجرد المراجعة يتم نزول الحزمة الاجتماعية الإضافية.
 
من ناحية أخرى، كشف عن أن معارض "أهلا مدارس" مستمرة حتى فتح المدارس في 1 أكتوبر. 
 
وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال التظلمات من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى ولم يحصلوا عليه، من خلال مراكز الخدمة المطورة "مكاتب التموين" المنتشرة فى المحافظات ، مع تقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم وأن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذى يقل عن2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدى تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.‏

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