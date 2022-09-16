تفاصيل غلق نفق القطامية والتحويلات المرورية × 6 معلومات

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة، ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:
1- الأعمال تستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق العين السخنة لمدة 4 أشهر.
2- الأعمال ضمن أعمال إزدواج وتوسعة نفق القطامية.
3- إجراء التحويلات المرورية منعا لزحام السيارات.
4- التحويلة ستكوم للقادم من العين السخنة تجاه القاهرة تحويل حركة المركبات يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة/العين السخنة اتجاه القاهرة (كوبرى محمد فوزى).
5- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية أعلي الطريق.
6- التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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