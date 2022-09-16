تدريب 45 من موظفى مديرية صحة الفيوم حول ترصد الأمراض المعدية

الفيوم رباب الجالي

عقدت مديرية الشؤون الصحية بالفيوم، دورة تدريبية على مدار يومين، لنحو 45 متدرب من مديري، ومسئولي الترصد بالإدارات، والمستشفيات من أطباء، وتمريض، ومراقبي الترصد، والأمراض المعدية، على أعمال الترصد والأمراض المعدية وتنشيط البرنامج القومي الإلكتروني للترصد (نيدز).



أقيم التدريب، بقاعة الدكتور محسن فتيح، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، برعاية الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، في إطار وتوجيهات الإدارة العامة للترصد بوزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة منال لبيب، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالتواب زايد، مدير الوقائي بالمديرية، والدكتورة مروة أحمد فؤاد، مسئول الترصد والأمراض المعدية بعنوان (أساسيات الوبائيات والترصيد).



تناول التدريب، توضيح دور فرق عمل الترصد بالإدارات والمستشفيات، وأهمية تنشيط أعمال الترصد بالإدارات والمستشفيات، ومهام ومسئوليات فرق الترصد بالإدارات والمستشفيات، وتعريف الترصد بأنواعه المختلفة، ومراجعة على أعمال الترصد.



وتولى التدريب، كلا من الدكتور هناء أبو السعود، أخصائي وبائيات وترصد، والدكتور محمد الطاهر باشا، إدارة الترصد بوزارة الصحة، والمهندس الصباح أحمد، مسؤول مركز تكنولوجيا نظم المعلومات بالوزارة، وأقيم التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، برئاسة الدكتور أسماء شريف، مدير الإدارة.



