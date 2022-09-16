تحرير 76 محضر مخالفة خلال حملات على الأسواق بمدينة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية تتابع وبصفة مستمرة الحملات المكبرة على الأسواق بنطاق مدينة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين البندر لتقديم منتج ذو كفاءة عالية ومطابق للمواصفات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 76 محضر متنوع عبارة عن 59 محضر لمحلات البقالة والسوبر ماركت وأسواق الجملة و46 عدم وجود شهادة صحية و4 عدم الإعلان عن الأسعار و9 أحراز وتم إعدام المنتجات المنتهية الصلاحية للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تحرير 17محضر لعدد من المخابز عبارة عن 9 محاضر نظافة 8 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.