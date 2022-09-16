بوتين: 4.5% فقط من الحبوب التي خرجت من أوكرانيا توجهت إلى الدول الفقيرة

كتب: أحمد قنديل

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الاتحاد الأوروبي يريد إزالة القيود عن تصدير الأسمدة الروسية فقط للبلدان الأوروبية، مشيرًا إلى أن فقط 4.5% من الحبوب التي خرجت من أوكرانيا توجهت إلى الدول الفقيرة، بالإضافة إلى أن هناك 300 ألف طن من الأسمدة الروسية تراكمت في مرافئ أوروبا وهم يقومون باحتجازها.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي بسمرقند – "أوزبكستان"، أوكرانيا لا تريد الموافقة على الشروط الروسية وزيلنيسكي أكد أنه غير مستعد للحوار وهذا شأنه، مضيفًا: "نحارب بجزء من جيشنا من المتعاقدين ونحقق تقدمًا ولسنا على عجلة من أمرنا".

وتابع، نتخذ قرارات سريعة في إطار العملية العسكرية وهدفنا تحرير كل أراضي دونباس.