انقلاب سيارة محملة بالعنب وإصابة سائقها فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

انقلبت سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وانتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة، حيث كانت محملة بالعنب.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مركز ملوي تتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وكانت محملة بالعنب.

بانتقال رجال الإسعاف والأمن والبحث الجنائي، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق مما إسفر عن إصابة علي محمد أبو الحمد 30 عاما، مقيم بمحافظة قنا، سائق السيارة، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج.

تم نقل المصاب إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.