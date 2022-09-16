انقطاع المياه بمنطقة عين شمس الشرقية بالكامل بسبب كسر بماسورة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة (عين شمس الشرقية بالكامل )، نظرًا للظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1500مم بشارع ترعة الجبل أمام موقف 43 بمنطقة عين شمس الشرقية.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنها تبذل قصارى جهدها بكافة إمكانياتها فى إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب و الدفع بها بالمنطقة المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه.
وترحب الشركة، بتلقى أى شكاوى أو طلبات سيارات مياه الاتصال على رقم 125 من الأرضى والمحمول أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.
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