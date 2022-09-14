رئيس القابضة للمياه يزور الفرع المميكن لمياه القاهرة لتقديم الخدمات إلكترونيا

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، يرافقه المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، فرع مركز خدمة العملاء المميكن بمدينة نصر، الذى يقدم الخدمات الالكترونية علي مدار الـ24 ساعة، فى نطاق شركة مياه القاهرة، منها: (الاستعلام عن الفاتورة-خدمة سداد الفواتير -تقديم الطلبات -خدمة تسجيل قراءات-صيانة وتطهير الخزانات - شحن العدادات مسبقة الدفع)، كما يتيح تقديم خدمة سداد الفواتير لكافة الشركات التابعة للشركة القابضة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال أنظمة شركات الدفع الإلكترونية.

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، والمحاسب على عماشة نائب رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس إسماعيل مستشار رئيس شركة مياه القاهرة لقطاع المشروعات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، سعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتطوير وميكنة الخدمات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، حيث أطلقت تطبيق الهاتف المحمول 125 الذي يتيح خدمة سداد الفواتير والإبلاغ عن الشكاوى، وتطبيق قراءتى لتمكين المواطن من تسجيل قراءة العداد بنفسه، وتوفير الخدمات من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى سيارات خدمة العملاء المتنقلة التى تصل إلى المواطنين فى أماكن تجمعهم، وتسهل تقديم الخدمة لكبار السن.

كما تفقد مركز معايرة العدادات بمدينة نصر، وعدد من معدات وسيارات الشركة، وسيارة خدمة العملاء المتنقلة، مشيرا إلى أهمية أن يكون تقديم الخدمات مبنيا على دراسة احتياجات المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس مصطفى الشيمى، أن شركة مياه القاهرة اتخذت خطوات كبيرة بتطبيق تكنولوجيات التحول الرقمى للاستفادة من التقنيات الحديثة فى كافة المجالات، من خلال أنظمة التحكم الآلى فى غسيل المرشحات لتوفير المياه، وأنظمة الاسكادا لمراقبة والتحكم فى المحطات ومتابعة الكسور بالشبكات، والمنصة الرقمية لنظم الخرائط الجغرافية للمتابعة اللحظية لجميع الشكاوى، وتطوير الخط الساخن.

وقال أن الشركة انتهت من تنفيذ أول مركز خدمة متطور على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير المياه لجميع المحافظات وبطرق مختلفة ويمكن لأى مواطن إنهاء تقديم طلب تركيب عداد أو عمل حبس مياه أو تقديم شكوى ويتم الرد عليها خلال 48 ساعة.

كما استعرض رؤساء الشركات تجربة الشركة فى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها فى مجال خدمة العملاء من خلال البدء فى إنشاء مراكز خدمة العملاء المتطورة التى تقدم العديد من الخدمات بشكل مميكن بالكامل بالإضافة لخدمات تحصيل فواتير استهلاك المياه والتقدم بطلبات تركيب العدادات من أجل توفير الوقت وبدون تدخل العنصر البشرى وتحقق أعلى معدلات الأداء لمتلقى الخدمة.