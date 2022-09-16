وأضاف باور - خلال تصريحات صحفية أوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم/الجمعة/ - أنه على الرغم من الضرر إلا أن الصناعة الروسية لا تزال قادرة على تصنيع "الكثير من الذخيرة".

وأوضح باور : "إنهم يواجهون عوائق أكثر وأكثر بسبب العقوبات المفروضة - لأن بعض المكونات التي يحتاجون إليها لأنظمة أسلحتهم تأتي من الصناعة الغربية"، مضيفًا : "نرى في الوقت الحالي أولى الدلالات الجسيمة على هذا، من حيث قدرتهم على إنتاج، على سبيل المثال، بديل لصواريخ كروز وأسلحة أكثر تقدمًا".