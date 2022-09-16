اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة: العقوبات الغربية تقوض الأمن الغذائى العالمى

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:38 ص
المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة: العقوبات الغربية تقوض الأمن الغذائى العالمى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة الدولي فاسيلي نيبينزيا
وكالات

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صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة الدولي فاسيلي نيبينزيا، بأن العقوبات الغربية تعيق عملية التصدير الروسية، ولا تسمح بتحويل مساهمة روسيا في برنامج الغذاء العالمي.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولى: "العقوبات الغربية تقوض الأمن الغذائي العالمي، وبسبب تعطل المعاملات المصرفية، لم تتمكن روسيا من تحويل مساهماتها الطوعية إلى برنامج الأغذية العالمي بأمان لعدة أشهر، نحن نتحدث عن عشرات الملايين من الدولارات التي يمكن أن يتم ارسالها من بين أمور أخرى، لمساعدة البلدان التي تواجه خطر المجاعة".


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