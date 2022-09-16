القوى العاملة: زيارة ميدانية فى شركات بنى سويف للتوعية بالحقوق والواجبات

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف ، بشأن عمل زيارة لعددا من الشركات بالمنطقة الصناعية شرق النيل.

واكد محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف ، في تصريحات اليوم الجمعة ان المديرية تقوم بدورها فى خدمة مجتمع العمل داخل المحافظة من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وعقد ندوات توعية فى مختلف المجالات لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم .

وقال مدير المديرية أن ذلك يأتي في اطار دور الوزارة لمتابعة أوضاع العاملين والاطمئنان على أحوالهم داخل المنشأه والتأكد على تطبيق قانون العمل وتطبيق إجراءات السلامه والصحه المهنيه، منوها إلى أنه تم الإتفاق على عمل ندوات توعية للسلامه والصحه المهنيه ، فضلاً عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية بهدف تشغيل الشباب من الجنسين خريجي برامج التدريب المهني التي تقدمها المديرية داخل المجموعة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.