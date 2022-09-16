الصحف العالمية: تشارلز وكاميلا يتوجهان إلى ويلز والجمهور يواصل وداع الملكة إليزابيث..القضاء الأمريكى يوافق على تعيين خبير خاص لفحص وثائق ترامب..وتسرب غاز تسبب فى انفجار قوى بمدريد..و10 قتلى فى فيضان فى إيطاليا

ريم عبد الحميد و فاطمة شوقى

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الجمعة، عدة من التقارير والقضايا فى صدارتها استعدادات جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وموافقة القضاء الأمريكى على تعيين خبير خاص لفحص وثائق ترامب.

الصحف الأمريكية:

القضاء الأمريكى يوافق على تعيين خبير خاص لفحص وثائق ترامب ووقف تحقيق وزارة العدل

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن قاضيا فيدراليا فى بروكلين تم اختياره ليكون خبير مستقل يراجع المواد التى تمت مصادرتها من قبل الإف بى أى بعد أن أجرى عملاء المباحث الفيدرالية الأمريكية تفتيشا لمقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب فى مارالاجو.

وسيكون الخبير الخاص هو القاضى رايموند ديرى، الذى كان قد طرح كمرشح محتمل لدور الخبير الخاص من قبل ترامب، الذى يخوض معركة قضائية من أجل الحصول على هذه المراجعة. وأيدت وزارة العدل الأمريكية أيضا تعيين ديرى لهذا الدور.

ورفضت القاضية الأمريكية أيلين كانون محاولة وزارة العدل الأمريكية استئناف تحقيقها الجنائى فى الوثائق السرية المصادرة من مارالاجو الشهر الماضى. ويمهد هذا الرفض لانتقال نزاع الوزارة مع ترامب بشأن التفتيش إلى محاكم الاستئناف، وربما المحكمة العليا الأمريكية.

وتوقفت مراجعة مجتمع الاستخبارات للوثائق منذ الأسبوع الماضى عندما أمرت كانون بوقف التحقيق الجنائى فى الوقت الراهن. وقالت الوزارة إنه لا يمكن الفصل بين المرجعتين وتخطط للاستئناف.

وتقول "سى إن إن" إن رفض طلب الحكومة هو أحدث مثال على ما أظهرته كانون، التى عينها ترامب فى 2020، شكوكا شديدة إزاء تعامل وزارة العدل مع السجلات التى قالت إنها ينبغى أن تكون فى يد الحكومة لأنها تملكها.

ومنحت كانون الخبير الخاص موعدا نهائيا حتى 30 نوفمبر لإنهاء مراجعته للوثائق. ويعنى هذا الموعد تأجيل إنهاء التحقيق حتى ما بعد الانتخابات النصفية، بما يضمن بشكل أساسى تحرك بطى لتحقيق مارالاجو خلال الشهرين المقبلين، ما لم تتدخل محكمة درجة أعلى فى الأمر. وأوضحت "سى إن إن" أن انتقال الأمر إلى محاكم الاستئناف يمكن أن يعنى أن المعركة على الوثائق يمكن أن تستمر حتى ما قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرة فى عام 2024.

أسوشيتدبرس: منع مسئولين صينيين من زيارة نعش الملكة إليزابيث فى مقر البرلمان البريطانى

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن وفدا من المسئولين الصينيين قد تم منعه على ما يبدو من زيارة القاعة التاريخية فى البرلمان البريطانى، حيث يرقد جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، حيث ألقت السياسات بظلالها على الاحتفال الرسمى المحيط بوفاة الملكة.

ووفقا للوكالة، فقد وقع خلافا حيث قالت الحكومة البريطانية إنها تمنع الناس مؤقتا من الانضمام إلى طابور الراغبين فى إلقاء نظرة الوداع على الملكة، حيث بلف انتظار الموجودية فى الخلف 14 ساعة. وفى صباح الجمعة، امتد الطابور لنحو ثمانية كيلومترات من البرلمان إلى حديث ثاوث وارك فى جنوب لندن ثم حول المتنزه.

وتقول الحكومة إن المتنزه ممتلئ الآن وإن الدخول إلى قائمة الانتظار متوقف مؤقتا لمدة ست ساعات على الأقل.

ولفتت أسوشيتدبرس إلى أن السفير الصينى لدى بريطانيا ممنوع من دخول البرلمان منذ عام بعدما فرضت بكين عقوبات على سبعة مشرعين بريطانيين العام الماضى لانتقادهم للصين.

ورفض مجلس رئيس مجلس العموم ليندساى هويل التعليق على تقرير مجلة بولتيكو بأن الوفد الصينى تم منعه من زيارة تعش الملكة فى قاعة ويستمنستر بالبرلمان البريطانى.

وفى بكين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نيج إنها لم تطلع على تقرير بولتيكو، الذى كانت أول من تحدث عن الأمر، لكنها قالت إن بريطانيا، باعتبارها مستضيف جنازة الملكة، يجب أن تتبع البروتوكولات الدبلوماسية وأسلوب مناسب فى استقبال الضيوف.

ترامب: توجيه اتهامات ضدى لن يمنعنى من الترشح فى سباق البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إنه لا يستطيع أن يتخيل أن توجه إليه اتهامات بشأن تعامله مع الوثائق الرئاسية، أو خطة لوضع ناخبين بدلاء فى جورجيا بعد انتخابات 2020، لكن لو حدث هذا، فإنه لن يردعه عن إمكانية الترشح لسباق البيت الأبيض لعام 2024.

وقال ترامب فى تصريحات لمذيع الراديو المحافظ هيو هويت إنه لا يستطيع أن يتخيل أن توجه إليه اتهامات وأكد أنه لم يرتكب مخالفات.

وتابع، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، قائلا إنه لا يعتقد أن شعب الولايات المتحدة سيساند هذا، وكما تعرفون لو حدث شيئا مثل هذا، فلن يواجه حظرا يمنعنه من الترشح.

وقال ترامب فى المقابلة إنه لم يتورط فى أية مخطط لوضع أعضاء مجمع انتخابى بدلاء فى جورجيا من أجل قلب نتائج تصويت الولاية لصالحه على الرغم من فوز منافسه جو بايدن بفارق آلاف الأصوات، وإن كان أصر أن هذا المفهوم شائع للغاية.

وأجرى محققو ولاية جورجيا تحقيقات فى هذه الخطة، وأجروا مقابلات مع مساعدى ترامب ومنهم رودى جوليانى حول هذا الأمر.

كما نفى ترامب مجددا ارتكاب أية مخالفات فى تعامله مع الوثائق السرية بعدما قام الإف بى أى بتفتيش منزله فى مارالاجو الشهر الماضى. وكرر ترامب مزاعمه بأنه رفع السرية عن كل الوثائق التى احتفظ بها فى منزله لأكثر من عام بعد مغادرته البيت الأبيض، على الرغم من أن بعض الخبراء قالوا إنما ربما فعل ذلك دون الخوض فى عملي رسمية، ولم يجادل فريق ترامب القانونى فى المحكمة بأن الرئيس السابق رفع السرية عن الوثائق.

الصحف البريطانية:



تشارلز وكاميلا يتوجهان إلى ويلز والجمهور يواصل وداع الملكة إليزابيث

يستمر اليوم، الجمعة، فى بريطانيا وداع الجمهور للملكة إليزابيث الثانية التى رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضى عن عمر يناهز 96 عاما. وكان نعش الملكة قد وصل إلى ويستمنستر، المبنى التاريخى الذى يضم البرلمان البريطانى، حيث يسجى فى قاعة مفتوحة حتى يتسنى للبريطانيين إلقاء نظرة الوداع وتقديم الاحترام للملكة الراحلة.

وكان الخميس هو أول يوم لنعش الملكة فى قاعة ويسمنستر ، وستبقى فيه حتى صباح يوم الجنازة المقررة الاثنين المقبل.

وتوافد البريطانيون لإلقاء نظرة الوداع، واصطفوا على طول ضفاف نهر التايمز فى طابور وصل إلى عدة كيلومترات. وسيتمكن أفراد الجمهور من المرور بجوار تابوت الملكة المغلق، الذي يقع على منصة مرتفعة متحركة، تُعرف باسم كاتافالك.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى إن الحكومة البريطانية، ومن أجل التسهيل على الجمهور، نشرت متتبعا إلكترونيا مباشرا لصف الانتظار يمكن للأشخاص متابعته على موقع يوتيوب لمعرفة إلى أين وصل. كما نشرت أيضا دليل مشاهدة التابوت ليوضح للجمهور ما الذي يجب وينصح إحضاره معهم أثناء الانتظار وما لا يمكنهم حمله معهم.

من ناحية أخرى، يتوجه الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا إلى ويلز، آخر محطة فى زيارته الملكية للأمم الأربع التى تشكل المملكة المتحدة.

وستقام الجنازة الرسمية للملكة يوم الاثنين المقبل، وسيكون يوم عطلة رسمى للبنوك فى البلاد. حيث سيتم نقل النعش الملكة فى موكب من قصر ويسمنسر إلى كنيسة دير ويستمنسر، وسيتم الدفن فى مراسم قاصرة على افراد العائلة الملكية فقط بدون حضور زوار أو مصورين.

طعن ضابطى شرطة بريطانيين فى وسط لندن واعتقال مشتبه به

تعرض اثنان من ضباط شرطة لندن للطعن فى ميدان ليكستر وسط العاصمة البريطانية، وتم نقل كلاهما للعلاج فى المستفى، بحسب ما أعلنت شرطة متروبوليتان.

وقالت سكوتلاند يارد إن اثنين من الضباط الذكور تعرضا لاعتداء من قبل رجل يحمل سكينا فى السادسة صباح اليوم بتوقيت جرنتش.

وتم نشر القوات والقبض على مشتبه به اعتدى على عامل طوارئ وأصابه بأذى جسدى. وتم نقله غلى المستشفى للعلاج حيق لا يزال هناك حتى هذا الوقت، ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادث بعد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ياتى هذا فى الوقت الذى يصطف فيه البريطانيون فى طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع علىى الملكة إليزابيث التى يرقد جثمانها فى ويسمنستر.

الصحف الإيطالية والإسبانية



10 قتلى فى فيضان فى وسط إيطاليا

قالت السلطات الإيطالية ، الجمعة ، إن 10أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة خلال الليل وفيضانات في منطقة ماركي بوسط إيطاليا ، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أربعة مفقودين ، من بيهم اطفال.

وأشارت صحيفة "الديباتى" الإسبانية إلى أنه في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات ، سقط حوالي 400 ملم من الأمطار ، فغمرت شوارع العديد من المدن حول عاصمة المنطقة ، أنكونا ، على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وقال لودوفيكو كافيرني عمدة بلدة سيرا سانت ابونديو لراديو راي "لقد كان مثل الزلزال".

وأظهرت صور نشرها رجال الإطفاء أعضاء من خدمات الإنقاذ في قوارب يحاولون إجلاء الناس في بلدة سينيحاليا الساحلية ، بينما حاول آخرون إخلاء نفق من الأنقاض.

وقال ستيفانو أجوتسي ، رئيس الحماية المدنية في حكومة إقليم ماركي ، إن هطول الأمطار كان أقوى بكثير مما كان متوقعا، وقال للصحفيين "تلقينا تحذيرا عاديا من المطر لكن لم يتوقع أحد شيئا كهذا."

وكان رئيس الوكالة الوطنية للحماية المدنية ، فابريزيو كورسيو ، في طريقه إلى أنكونا لتقييم الأضرار، فيما أعرب رؤساء الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الإيطالية في 25 سبتمبر عن تضامنهم.

وقال إنريكو ليتا، زعيم الحزب الديمقراطي من يسار الوسط ، إنه سيعلق حملته الانتخابية في ماركي "حدادًا" والسماح لنشطاءه المحليين بالمشاركة الكاملة في الجهود لمساعدة المجتمعات المتضررة من الفيضانات.





تسرب غاز تسبب فى انفجار قوى وانهيار مبنى بمدريد

قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إن تسرب غاز تسبب فى انفجار قوى وانهيار مبنى فى حى مالاسانيا فى العاصمة الإسبانية مدريد، وأدى الى إصابة شخصين على الأقل حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن منزل فى شارع سان فيسينتى فيرير بمدريد سجل انفجارا صباح اليوم تسبب فى انهيار جزئى للمبنى. وقعت الأحداث فى رقم 28، فى حى مالاسانيا Malasaña ، لأسباب يجرى التحقيق فيها الآن، ويعمل رجال الإطفاء من مجلس مدينة مدريد عند النقطة لإخماد حريق لاحق. أثر الحريق على الجزء السفلى والأول من المبنى.

وأوضحت الصحيفة أن العاملين الصحيين عالجوا امرأة فى السبعين من عمرها من حروق فى جسدها بعد إنقاذها، وتمت مساعدتها ونقلها فى حالة خطيرة إلى مستشفى فى لاباز فى مدريد، كما أصيب رجل فى منتصف العمر ولكن حالته ليست خطيرة.

ويعمل عناصر من الشرطة البلدية والوطنية فى المنطقة التى تم تطويقها. ينصح بعدم التجوال فى الحي. كل شيء يشير إلى أنه تسرب غاز.





رئة الأرض فى خطر.. ارتفاع نسبة إزالة غابات الأمازون وتدمرت 847 مليون هكتار

تعانى غابات الأمازون من تدهور مرتفع مع ارتفاع نسبة الإزالة للغابات والأشجار، خاصة التي توجد في البرازيل وبوليفيا ، بينما تتقدم الإكوادور وكولومبيا وبيرو في نفس الاتجاه، مما يؤجج أزمة تغير المناخ فى الوقت الذى يرغب فيه العالم بخفض ثانى أكسيد الكربون.

وتشير دراسة أعدتها شبكة أمازون للمعلومات الاجتماعية والبيئية ذات المرجعية الجغرافية إلى أن 26 ٪ من غابات الأمازون قد تحولت بشكل نهائى فيه وتشكل مستوى عال من التدهور.

ووصلت الأرقام المتعلقة بإزالة الغابات وتدهورها إلى 26٪ في كامل أراضي الأمازون ، التي تغطي 847 مليون هكتار: 20٪ عانت من خسارة لا رجعة فيها و6٪ تدهورت بشكل كبير، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الدراسة إلى أنه لم تعد نقطة اللاعودة في الأمازون سيناريو مستقبليًا ، بل أصبحت حاضرًا في بعض مناطق المنطقة، بالإضافة إلى ذلك ، من بين البلدان التسعة التي تتكون منها حوض الأمازون ، سجلت البرازيل وبوليفيا أكبر قدر من الدمار ، ونتيجة لذلك "بدأت عملية زراعة السافانا بالفعل في كلا البلدين".

وتسلط الدراسة الضوء على أن البرازيل وبوليفيا تركزان 90٪ من التحول والتدهور العالي الذي يؤثر على حوض الأمازون، وتتقاسم بيرو وكولومبيا والإكوادور وفنزويلا النسبة المتبقية البالغة 10٪ ، مع تزايد القلق بشكل متزايد من أرقام فقدان غابات الأمازون.

وقال خوسيه جريجوريو دياز ميرابال ، المنسق العام لمنسق منظمات السكان الأصليين في حوض الأمازون (COICA)، نحن ندمر المياه والتنوع البيولوجي والغذاء.

وتجمع الدراسة معلومات عن الحالة الحالية للمناطق ذات الأولوية الرئيسية في الأمازون ، وبيانات عن حالة التنوع البيولوجي وتحدد دوافع تدمير غابات الأمازون، بالإضافة إلى ذلك ، تقترح حلولًا لمعالجة أزمة الأمازون.