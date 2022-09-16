السيطرة على حريق بورشة نجارة دون حدوث خسائر بالأرواح فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق بورشة نجارة بناحية قرية أولاد غريب دائرة مركز سوهاج، دون حدوث إصابات، ورجحت التحريات أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية الموجودة داخل الورشة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق داخل ورشة نجارة بدائرة المركز وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بنشوب حريق بورشة نجاره بناحية أولاد غريب دائرة مركز سوهاج إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بورشة نجاره علي مساحة " 150 " متر ملك المدعو مينا ع خ 34 سنة نجار موبيليا ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك الورشة قرر بمضمون ما تقدم ورجح سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.