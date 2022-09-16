السكة الحديد تشغل خدمة جديدة لركاب المنيا وبنى سويف

كتب سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة سريعة وجديدة لركاب محافظتى المنيا وبنى سويف وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 9 / 2022، وذلك فى اطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات وزير النقل بتحقيق أكبر قدر من التيسير على الجمهور وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع خطة التطوير التى تقوم بها الهيئة فى الوقت الحالى وتزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد ولخدمة أبناءنا من طلبة الجامعات ببنى سويف والمنيا

وبيانها كالآتى :

- يتم امتداد مسير قطار 936 مكيف ( طنطا / القاهرة ) إلى محطة المنيا حيث يقوم من طنطا الساعة 5:40 ويقوم من محطة القاهرة الساعة 7:35 كخدمة سريعة وجديدة لمحطات الواسطى – بنى سويف – مغاغة – المنيا والتى يصلها الساعة 11:05 بنفس التركيب و طبقاً للجدول المرفق .

- قيام قطار 937 مكيف ( المنيا / القاهرة ) خدمة جديدة وسريعة حيث يقوم من المنيا الساعة 14:00 ويصل القاهرة الساعة 17:30 بنفس التركيب الوارد به قطار 936 على أن يقف بنفس محطات الوصول طبقاً للجدول المرفق.

وقالت الهيئة انها لا تتوانى فى تلبية رغبات جمهور الركاب فى حدود الامكانيات المتاحة ولا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لهم .