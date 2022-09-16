الجيزة: دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات بالعام الدراسى الجديد بـ235 مليون جنيه

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تستقبل العام الدراسى الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، مشيرا إلى أن الأعمال الإنشائية للمدارس تبلغ تكلفتها 235،8 مليون جنيه وتساهم فى توفير 562 فصلًا دراسيًا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم دخول 9 مدارس إنشاء جديد للخدمة بتكلفة 120 مليونا و800 ألف جنيه بإجمالى 191 فصلا دراسيًا و20 مدرسة توسعات وتعلية سيتم دخولها الخدمة بتكلفة 95 مليون جنيه بإجمالى 310 فصول بالإضافة إلى 4 مدارس إحلال جزئى بتكلفة 20مليون جنيه بإجمالى 61 فصلا دراسيا.

وأكد المحافظ، على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس مؤكدًا على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والإحترازية من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولًا بأول.

وأشار "راشد"، إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بقرى مراكز أطفيح والصف والبدرشين والعياط وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم وذلك فى إطار سعى الدوله نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى لافتا أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص 38 قطعه أرض بإجمالى مساحة 159 ألف م2 لإنشاء 41 مدرسة بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور وذلك خلال الخطه المقبلة، فى إطار سعى الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقال المحافظ، أن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشددًا على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد.

وشملت المدارس الجديدة والتوسعات والاحلال المقرر دخولها الخدمه بالعام الدراسى الجديد فى مركز ومدينة أطفيح مدارس ( المهندس عبد العظيم ابو عيشة رسمى، العجمى الاعدادية، عزبه الحجارة للتعليم الأساسى، السلام بكفر الواصلين، نزله ترجم للتعليم الأساسى، كفر حلاوة الابتدائية، الاخلاص للتعليم الأساسى ) وفى مركز ومدينة الصف مدارس ( الشيخ عبد القادر، حاجز بغمازة الكبرى، عرب القميعى للتعليم الأساسى، نجوع العرب الابتدائية، الفرسان للتعليم الأساسى، ابو بكر الصديق الابتدائية، الشهيد مجند أحمد على ابراهيم الابتدائية، الانوار الابتدائية، عرب الحصار بالاقواز ).

وشملت المدارس الجديدة والتوسعات والاحلال المقرر دخولها الخدمة بمركز ومدينة العياط مدارس ( معتنمد مدين للتعليم الأساسى، منشأة أبى العباس للتعليم الأساسى، الجزيرة الرسميىة لغات، طهما للتعليم الأساسى، كفر حميد، جرزا. وحدة الناصرية للتعليم الأساسى ).

وفى مركز ومدينة البدرشين مدارس ( نور العلم، امبابى خضر للتعليم الأساسى، صلاح ابو بكر غريب الابتدائية، شريف عنانى للتعليم الأساسى ) ومدرسة زهور وبراعم ترسا للتعليم الأساسى بمركز ومدينة أبو النمرس ومدرستى المنصورية الرسمية واتريس الابتدائية المشتركة بمنشاة القناطر والشهيد الرقيب ممدوح سالم بمركز ومدينة أوسيم ومدرسة الاندلس الاعدادية بنات بجنوب الجيزة ومدرسة المتفوقين الثانوية بأكتوبر.