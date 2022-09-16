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"الزراعة": 150 دولة تحصل على 350 منتجا من الصادرات المصرية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:25 م
"الزراعة": 150 دولة تحصل على 350 منتجا من الصادرات المصرية الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن 150 دولة تحصل على 350 منتجا من الصادرات المصرية خلال هذا العام، وذلك  بعد العمل على  تطوير مجال الزراعة في مصر من خلال زيادة المساحة  الزراعية، إضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياة ما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الكلي للمحاصيل الزراعية. 
 
أضاف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار على قناة dmc، أن اهتمام الدولة بمجال الزراعة يأتي لتوفير الأمن الغذائي للمواطن، وتوفير فائض لتصديره للخارج.
 
وأوضح محمد القرش، أن الصادرات الزراعية المصرية تصل الى أكثر من 350 منتج يتم تصديرهم إلى 150 دولة حول العالم، كمنتجات زراعية طازجة ونهائية بخلاف المصنعات الغذائية التي يدخل فيها المنتجات الزراعية.

محمد القرش

وزارة الزراعة

اخبار التليفزيون

الصادرات الزراعية

اليوم السابع بلس



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