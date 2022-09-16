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الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.7 مليون طن هذا العام

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 11:36 ص
الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.7 مليون طن هذا العام الصادرات الزراعية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 14 سبتمبر 2022 حيث بلغت حوالي 4 مليون و700 ألف و732 طن من المنتجات الزراعية. 
 
وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.
 
حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 630 ألف 468 طن، بالإضافة إلي تصدير 843 ألف 632 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 312 ألف و415 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 146 ألف و319 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 121 ألف و 373 طن.
 
واحتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 68 الف و784 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 35 الف و038 طن، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 32 الف  و 612 طن، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 28 الف و 800 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 23 الف و 827 طن، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 الف و425 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9021 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7342 طن.

الصادرات الزراعية

البطاطس

البطاطا

المانجو

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