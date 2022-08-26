وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام

كتبت أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس 2022، بلغت حوالي 4 ملايين و491 ألفا و99 طنا من المنتجات الزراعية.

وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أوضح ان أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.