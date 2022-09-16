اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:07 م
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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:00 م
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1539 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة.
 
ونص القرار، والذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على: 
 
الحد الأدنى للمزايا
الحد الأدنى للمزايا

المزايا التأمينية
المزايا التأمينية

رسوم الانضمام للصندوق
رسوم الانضمام للصندوق

صندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة
صندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة
 
 
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
 
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة وأحدة أو عمل وأحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
 

الرقابة المالية

صندوق الانتماء

صندوق قطاع الكهرباء

صناديق التأمين



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