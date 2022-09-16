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الرئيس اللبنانى: تنعقد القمة العربية فى وقت تواجه أمتنا قضايا مصيرية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:53 م
الرئيس اللبنانى: تنعقد القمة العربية فى وقت تواجه أمتنا قضايا مصيرية الرئيس اللبنانى
إيمان حنا

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أعرب الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون عن تقديره للدعم الذى قدمته الجزائر للبنان خلال الظروف الصعبة التى مر بها لاسيما بعد الانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت.

 

وأكد على قوة العلاقات اللبنانية-الجزائرية وتطلعه لتطويرها فى المجالات كافة، إضافة إلى العلاقات بين الدول العربية حيث تمنى الرئيس عون التوفيق للجزائر فى تنظيم القمة بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات، لاسيما وأن الجزائر اختارت تاريخًا للقمة مناسبة مجيدة هى الثورة الجزائرية، كما تمنى عون التوفيق للمساعى الدبلوماسية الجزائرية التى تعمل على توفير مقومات النجاح للقمة التى تنعقد فى وقت تواجه الدول العربية قضايا مصيرية تستوجب جمع الشمل.

 

 


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