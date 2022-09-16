الداخلية تضبط 92 سيارة بسبب انبعاث الأدخنة منها

كتب محمود عبد الراضى - أسماء شلبى

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديرتى أمن (القاهرة – البحيرة) بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات المتنوعة .

وأسفرت جهودها فى مجال عوادم السيارات، ومن خلال فحص السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة عن فحص عدد (92) سيارة ضُبط خلالها عدد (17) سيارة (عدد 5 سيارات بنزين- عدد 12 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة ، بنطاق مديرية أمن القاهرة.

وقامت الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستهداف الأماكن التى تحتوى على حيوانات وطيور برية بدون ترخيص..وتمكنت من ضبط (كافتريا كائنة بمحافظة البحيرة) وذلك لوجود المخالفات الآتية (إنتهاء التراخيص الصادرة من الجهات المعنية ولم يتم تجديدها – عدم وجود سجل المواليد والنافق للحيوانات الموجودة) وتم التحفظ على الحيوانات الموجودة بالمنشأة.