الترخيص لـ510 سيارات كهربائية فى مصر خلال عام

وبحسب التقرير، فأن ماركة فولكس كانت في صدارة السيارات الكهربائية، حيث سجلت ترخيص وتأمين حوالي 228 سيارة من بينها 104 سيارة جولف، ولافيدا حوالي 44 سيارة، وعدد 40 سيارة (إى دى 4 إكس) و (أى دى 4 كروز) 14 سيارة.

وجاءت ماركة تسلا فى المرتبة الثانية بتحقيق رقم 48 سيارة ثم بى ام دبليو فى المرتبة الثالثة 28 سيارة من بينها (أى 3) حققت 22 سيارة ثم (إكس 3أى) حققت سيارتين وفى المرتبة الرابعة بورش 24 سيارة من بينها (تاكان 4 أس) 13 سيارة.

كما حصدت سيارات بورش تاكان ترخيص حوالي 7 سيارات، وفى المرتبة الخامسة فيات بواقع 23 سيارة من بينها 18 سيارة (فيات 500) وتيبو سيارة واحدة و(500إى) سيارة واحدة.

أما في المرتبة السادسة جاءت ماركة مرسيدس بواقع 11 سيارة من بينها ( بى 250 إى) 3 سيارات (400) سيارتين و(إى كيو إس 450) سيارتين فقط.