"الأوقاف" توزع اليوم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى بالقاهرة

كتب على عبد الرحمن

تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، توزيع الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، والتي يستمر توزيعها حتى الأربعاء 21 سبتمبر الجارى، حيث توزع الوزارة اليوم 2 طن من اللحوم بمحافظة القاهرة، من بين 20 طنًّا من اللحوم كدفعة تاسعة، يتم توزيعها على المحافظات الآتية: "القاهرة - الفيوم - البحيرة - المنيا - سوهاج - الإسماعيلية - شمال سيناء - الأقصر - أسوان- مرسى مطروح".

وأكدت وزارة الأوقاف، أن توزيع لحوم صكوك الإطعام والأضاحى، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

وبعد الانتهاء من توزيع الدفعة التاسعة للحوم يبلغ إجمالي ما تم توزيعه 282 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 مليون و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مشروع صكوك الأضاحى هذا العام أعلى عائد في تاريخ المشروع، حيث بلغ إجمالي ما تم جمعه من صكوك الأضاحي (181) مليون جنيه، بزيادة 40 مليون جنيه تقريبًا عن العام الماضي، وذلك في إطار دور الوزارة في خدمة المجتمع حقق مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.