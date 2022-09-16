ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن هيئة الأمن القيرغيزية قولها - في بيان - "على الرغم من جهود وقف إطلاق النار، تحشد طاجيكستان معدات عسكرية ثقيلة في منطقة الصراع وتستخدم كامل الترسانة الموجودة تحت تصرفها لإطلاق النار على أراضي قيرغيزستان في محاولة لاحتلال أرضنا".

وأشارت هيئة الأمن القيرغيزية إلى "اشتباكات عنيفة جارية على طول محيط [الحدود]" مع استمرار قيام قوات الحدود القرغيزية "في صد العدوان العسكري" من طاجيكستان، وفقا للأمن القرغيزي.

وقالت قيرغيزستان "إن طاجيكستان أطلقت النار صباح الجمعة، على وحدات حرس الحدود القرغيزية في مناطق إيكي تاش، شير دوبو، كوم مزار، كولوندو، مكسات، زاني زهير، وأورتو بوز، وكذلك في بؤرة سمرقنديك الأمامية. وذكرت بيشكيك أن 18 جنديا قرغيزيا أصيبوا في تبادل لإطلاق النار.

وتصاعد الوضع على الحدود القيرغيزية - الطاجيكية في 14 سبتمبر الجاري. وتوغلت وحدات حرس الحدود الطاجيكية في منطقة حدودية بالقرب من منطقة بولاك باشي في منطقة باتكين بقيرغيزستان و"اتخذت مواقع قتالية" أمس الأول الاربعاء وفقا للجانب القيرغيزي.

وردا على طلب الجنود القرغيزيين بمغادرة المنطقة، فتح الضباط الطاجيك النار. أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار. بعد عدة ساعات، اندلع إطلاق نار أيضا في منطقتي كاك ساي وباسكي أريك في منطقة باتكين. توقف إطلاق النار مساء أمس الأول الأربعاء. وقال الجانب القرغيزي إن جنديين وثلاثة مدنيين أصيبوا في الاحداث.