الأمم المتحدة: إرسال فريق إلى إيزيوم للتحقق من مقبرة جماعية خلفتها القوات الروسية

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أفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بأنه يريد إرسال فريق إلى مدينة "إيزيوم" الأوكرانية للتحقق من مقبرة جماعية عثر فيها على أكثر من 440 قبرا بعد استعادة المدينة من القوات الروسية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض، إليزابيث ثروسيل -وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إنه يتم في أوكرانيا متابعة هذه المزاعم وتنظيم زيارة مراقبة إلى إيزيوم لتحديد ملابسات وفاة هؤلاء الأفراد.

ووصفت ثروسيل التقارير بأنها "مروعة"، مضيفًا أن فريق الأمم المتحدة سيبحث للتأكد مما إذا كان القتلى من المدنيين أو العسكريين وأسباب الوفاة.

وأضافت أنه "من المهم تحديد ظروف وفاة الأشخاص الذين قد يكونون في هذه المقابر الجماعية".

ومن جانبه، قال أحد مدعي العموم في أوكرانيا إن بعض الجثامين التي عثر عليها في موقع دفن جماعي بمدينة "إيزيوم" شرقي البلاد يظهر عليها علامات التعذيب.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد صرح أمس الخميس بأنه تم اكتشاف موقع دفن جماعي بالمدينة الأوكرانية، حيث ألقى باللوم على القوات الروسية، فيما وصفه بأنه "مقبرة جماعية" اكتشفت في المنطقة.