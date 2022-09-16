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الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء ونشاط رياح

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:40 ص
الأرصاد تبشر المواطنين: انخفاض فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء ونشاط رياح حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف في درجة الحرارة علي شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 : 32  درجة علي القاهرة، كما تنشط الرياح نسبيا لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس.
 
وأشارت صور الأقمار الصناعية، إلى أنه تظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 37 درجة.
 
ويشهد اليوم الجمعة ، انخفاض بالحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة :  القاهرة العظمى 31  درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة.

 


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