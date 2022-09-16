الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا متعدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا بالحرارة ليسود طقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26.