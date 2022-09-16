افتتاح مسجدين جديدين بالبحيرة بتكلفة مليونى و520 ألف جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إفتتاح مسجدين جديدين اليوم الجمعة بمركزي الدلنجات و حوش عيسى بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و 520 ألف جنيه.



يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " حقوق ذوي الأرحام في القرآن و السنة



وأوضحت الخطبة أن المتأمل في القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة يدرك أن صلة الرحم من أوجب الواجبات ويكفي الرحم شرفاً أن الحق سبحانه شقً لها اسما من أسمائه ووعدها بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها.







