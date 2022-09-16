اليوم السابع
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إنقاذ مواطنين بعد سقوطهم فى النيل أثناء استقلالهم معدية ببنى سويف

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:43 ص
إنقاذ مواطنين بعد سقوطهم فى النيل أثناء استقلالهم معدية ببنى سويف معدية نيلية - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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فوجىء مواطنون أثناء استقلالهم المعدية النيلية بقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، بفتح الباب الخاص بالمعدية فجأة أثناء تحركها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل، مما أدى إلى سقوط بعض من المواطنين والدراجات البخارية فى النيل قبل أن ينقذهم الأهالى. 

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بلاغا، يفيد فتح الباب الخاص بمعدية أشمنت بشكل مفاجئ أثناء تحركها من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى لنهر النيل.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، والوحدة المحلية لمركز ناصر إلى محل الواقعة لمتابعة البلاغ.

 

 


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