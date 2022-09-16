اليوم السابع
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أطعمة يمكن أن تساعد على تهدئة حب ​​الشباب

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 05:00 م
أطعمة يمكن أن تساعد على تهدئة حب ​​الشباب علاجات منزلية لحب الشباب
كتبت إيناس البنا

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أصبح حَبُّ الشّبَاب الآن مشكلة متزايدة، وقد يكون هذا بسبب التلوث المتفاقم أو المتغير باستمرار لنمط الحياة، عامل آخر يمكن أن يكون سببًا هو التغيرات الهرمونية، ويمكن أن يكون حب الشباب مؤلمًا في بعض الأحيان ويمكنك اللجوء إلى طرق مختلفة لتهدئة الحالة.

لعلاج حب الشباب يمكنك استخدام أنواع مختلفة من عناية بالجلد منتجات مثل الأمصال أو المرطبات، ومع ذلك فإن نظامك الغذائى وأسلوب الحياة يلعب دورًا رئيسيًا في علاج حب الشباب.

ووفقا لموقع onlymyhealth نستعرض بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب.

 

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز تحتوي على كميات عالية من أوميجا 3، والتى من المعروف أنها صحية للبشرة، وتحتوى هذه المكسرات أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة حب ​​الشباب.

 

الحمضيات

هذه الثمار تحتوى على فيتامين سى، ومن المعروف أن لها خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد الخاصية المضادة للالتهابات فى هذه الفاكهة على تقليل الالتهاب والاحمرار الناجم عن حب الشباب.

 

الليمون

إلى جانب فيتامين سى، له أيضًا خصائص قابضة تساعد في علاج حب الشباب وعلامات حب الشباب، ومع ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، قد يكون هذا قويًا بعض الشيء على بشرتهم وينصح بعدم استخدامه مباشرة على بشرتهم.

 

بذور اليقطين

تحتوى هذه البذرة على الزنك وفيتامين هـ ، وكلاهما معروف بكونه صحيًا لبشرتك، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة حب ​​الشباب.


علاج حب الشباب

تهدئة حب الشباب

علاجات منزلية لحب الشباب

الأطعمة التي تساعد في تهدئة حب الشباب



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