5 علاجات عشبية لمشاكل الجلد الشائعة.. منها الحلبة والصبار

كتب – حسام الشقويرى

أثبتت العلاجات العشبية فاعليتها فى علاج مجموعة واسعة من مشاكل الجلد منها زيت شجرة الشاى لعلاج حب الشباب، والثوم لعلاج الالتهابات البكتيرية والفطرية والحلبة لالتهاب الجلد والصبار للحروق والجروح، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

وفيما يلى 5 علاجات عشبية لعلاج الجلد:



1 - زيت شجرة الشاى لعلاج حب الشباب

"حب الشباب" هو عدوى جلدية شائعة تحدث عادةً عند البلوغ، ويمكن علاجها بشكل طبيعى باستخدام زيت شجرة الشاى، ووفقًا للدليل العملى للجمعية الصيدلانية الأمريكية للأدوية الطبيعية، أظهر زيت شجرة الشاى تحسنًا كبيرًا فى عدد آفات حب الشباب فى نهاية ثلاثة أشهر من استخدامه، كما أظهر انخفاضًا فى الآثار الضارة مثل التهيج، والإحساس بالحرقان، والجفاف والحكة.

2 - الثوم للالتهابات البكتيرية والفطرية

تلعب الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات للثوم دورًا مهمًا فى علاج مجموعة واسعة من الالتهابات الجلدية البكتيرية والفطرية مثل عدوى الأظافر الفطرية وعدوى السعفة والقدم الرياضى، ويحتوى الثوم على مادة أجوين، وهى مادة كيميائية تُظهر نشاطًا مضادًا للفطريات، ويجب عليك أيضًا البحث عن هذه المادة الكيميائية عند شراء المراهم للتعامل مع العدوى الفطرية، ومع ذلك إذا كنتى حاملاً أو مرضعة، تجنبى تضمين الثوم فى نظامك الغذائى لأنه يعتبر غير آمن، ويمكنك وضع عصير الثوم المهروس على المنطقة المصابة مرتين يوميًا وتنظيفه بالماء بعد 30 دقيقة.

3 - الحلبة لعلاج التهاب الجلد

تحتوى الحلبة على مادة صمغية، وهى مادة عند وضعها موضعياً تعمل كمرطبات للبشرة، يتضخم الصمغ بسرعة إلى كتلة لزجة عند إضافة الماء ويرطب الجلد الجاف.

4 - الصبار للحروق والجروح

منذ قرون تم استخدام الصبار لعلاج الجروح والحروق، ويقلل من الحكة والحرقان ويساعد فى علاج تقرحات الساق المزمنة وعضة الصقيع، ويعمل حمض الساليسيليك الموجود فى الصبار كعامل مسكن ومضاد للالتهابات عن طريق تثبيط تخليق البروستاجلاندين.

5 - أوراق الملفوف لمرض الصدفية

عندما تستخدم أوراق الكرنب لضغط الجلد الملتهب، فإنها تخفف أعراض الصدفية، حيث تحتوى على نسبة عالية من الكبريت التى تقلل من تهيج والتهاب الجلد لدى مرضى الصدفية.