أسعار النفط اليوم الجمعة.. 90.94 دولار لبرنت و85.01 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة،90.94 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.01 دولار للبرميل.

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، عن وضع يدها على نشاطات "روس نفط" فى ألمانيا، من أجل "ضمان" إمدادات الطاقة الوطنية، حيث تدير المجموعة النفطية الروسية هذه الكثير من المصافى.

وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان، حسبما نقلت روسيا اليوم، أن فروع "روس نفط" في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط، وضعت تحت "وصاية" الوكالة الوطنية الألمانية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماصي، في 9 سبتمبر الجاري، إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالى 38 عامًا.

ويعتبر هذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو الماضي، ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.