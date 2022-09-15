أسعار النفط تسجل 93.93 دولار لبرنت و88.45 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،93.93 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.45دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماصي، في 9 سبتمبر الجارى، إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى فى حوالى 38 عاماً.

ويعتبر هذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو الماضي، ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار النفط في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة، مضيفة أن الغرب يدرس وضع حد أقصى مقترح لأسعار صادرات النفط الروسية، بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وقالت يلين لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "إنها مخاطرة، وهي مخاطرة أننا نعمل على وضع سقف الأسعار لمحاولة معالجة هذا الأمر".

وأضافت أن الزيادة المحتملة في الأسعار قد تأتي لأن الاتحاد الأوروبي "سيتوقف في الغالب عن شراء النفط الروسي" ويفرض حظراً على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات.