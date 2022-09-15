7 مزايا لتدشين مصانع لإطارات المركبات فى مصر.. أهمها توفير 2 مليار دولار واردات

تشهد مصر خلال الفترة المقبلة تدشين عدد من مصانع إطارات المركبات وتشمل سيارات الركوب المختلفة والملاكى والنقل والاتوبيسات والمعدات الزراعية وغيرها ، وتساهم تلك المصانع فى عمل نقلة هامة وتحقيق مزايا كثيرة للاقتصاد نرصدها في سياق السطور التالية:
1- تستورد مصر بنحو 2 مليار دولار إطارات مركبات مختلفة .
2- يساهم المصنع فى إضافة 3 مليارات دولار للاقتصاد أغلبها صادرات.
3- يوفر المصنع احتياجات السوق المحلى كبديل عن الاستيراد .
4- يفتح المجال لإتاحة فرص عمل جديدة.
5- يساهم فى توطين تكنولوجيا صناعة إطارات المركبات .
6- يحول مصر لمركز اقليمي لصناعة الإطارات .
7- يساعد فى زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات .
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