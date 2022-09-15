10 معلومات عن مدارس مصر المتميزة..تدريس اللغة الفرنسية أبرزها.. صور

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة بالسويس، نقدم في التقرير التالى أبرز المعلومات عن المدارس.
ـ مدارس مصر المتميزة هي مدارس رسمية للغات.
ـ يدرس الطالب فيها اللغة الفرنسية كلغة أولى.
ـ توفر بيئة استثنائية في المدارس بأفضل جودة للطلاب حيث تحتوى المدارس على ملاعب وصالات رياضية لجذب الطلاب.
ـ سيتم تعميمه مدارس مصر المتميزة على 3243 مدرسة تجريبية في 1150 موقعًا على مستوى الجمهورية.
ـ يهدف مشروع مدارس مصر المتميزة إلى تطوير الواجهات الخارجية والحمامات والممرات والأبواب ونظام للطاقة الشمسية كبديل نظيف للطاقة.
ـ إضافة ملاعب لم تكن موجودة من قبل داخل المدارس كملاعب لكرة القدم، وتنس وبادل تنس وملاعب متعددة الأغراض وجيم خارجي وتراكات للمشي.
ـ لن يتم المساس بطلاب المدرسة الأساسيين ولن يتم تحميلهم أي مصروفات إضافية بعد تطوير المدرسة وتحويلها إلى نموذج مدارس مصر المتميزة.
ـ تتميز أيضًا بأنها صديقة للبيئة حيث تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل.
ـ يعد مشروع مدارس على المتميزة لبنة في جدار تطوير التعليم المصرى للارتقاء بمستوى الطلاب.
ـ يتم التقديم لها بنفس قواعد القبول بالمدارس الرسمية للغات بداية برياض الأطفال وانتهاءً بالمرحلة الثانوية.
مدارس مصر المتميزة
مدارس مصر المتميزة
مدارس مصر المتميزة
مدارس مصر المتميزة
مدارس مصر المتميزة
مدارس مصر المتميزة
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