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10 معلومات عن مدارس مصر المتميزة..تدريس اللغة الفرنسية أبرزها.. صور

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:00 ص
10 معلومات عن مدارس مصر المتميزة..تدريس اللغة الفرنسية أبرزها.. صور مدارس مصر المتميزة
محمود طه حسين

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افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة بالسويس، نقدم في التقرير التالى أبرز المعلومات عن المدارس.
 
ـ مدارس مصر المتميزة هي مدارس رسمية للغات.
ـ يدرس الطالب فيها اللغة الفرنسية كلغة أولى.
ـ توفر بيئة استثنائية في المدارس بأفضل جودة للطلاب حيث تحتوى المدارس على ملاعب وصالات رياضية لجذب الطلاب.
ـ سيتم تعميمه مدارس مصر المتميزة على 3243 مدرسة تجريبية في 1150 موقعًا على مستوى الجمهورية.
ـ يهدف مشروع مدارس مصر المتميزة إلى تطوير الواجهات الخارجية والحمامات  والممرات والأبواب ونظام للطاقة الشمسية كبديل نظيف للطاقة.
ـ إضافة ملاعب لم تكن موجودة من قبل داخل المدارس كملاعب لكرة القدم، وتنس وبادل تنس وملاعب متعددة الأغراض وجيم خارجي وتراكات للمشي.
 ـ لن يتم المساس بطلاب المدرسة الأساسيين ولن يتم تحميلهم أي مصروفات إضافية بعد تطوير المدرسة وتحويلها إلى نموذج مدارس مصر المتميزة.
ـ تتميز أيضًا بأنها صديقة للبيئة حيث تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل.
ـ يعد مشروع مدارس على المتميزة لبنة في جدار تطوير التعليم المصرى للارتقاء بمستوى الطلاب.
ـ يتم التقديم لها بنفس قواعد القبول بالمدارس الرسمية للغات بداية برياض الأطفال وانتهاءً بالمرحلة الثانوية.
 
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مدارس مصر المتميزة

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مدارس مصر المتميزة

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مدارس مصر المتميزة

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مدارس مصر المتميزة

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مدارس مصر المتميزة

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مدارس مصر المتميزة
 

التربية والتعليم

مدارس مصر المتميزة

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