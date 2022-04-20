تكريم 20 مدرسة و30 طالبا متميزاً بكفر الشيخ لفوزهم في مسابقة "المدرسة المتميزة"

كرمت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بناء على تكليف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفائزين بالمسابقة التى نظمتها إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للعام الثاني على التوالي" المدرسة المتميزة والطالب المبدع، بإشراف الدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، السيد شمس الدين، وياسر منير ، وباسم حجازي، والدكتور طارق عماره، رئيس مجلس إدارة الأمناء والآباء والمعلمين، ومصطفى مدرعي، مدير عام التعليم العام، وسامح محمد صديق، مدير الإدارة، وأولياء الأمور والقيادات الشعبية والتنفيذية، والطلاب بكافة المراحل.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرض يضم كافة الأنشطة الطلابية وأنشطة المدارس في كافة المجالات، بالإضافة لعرض شامل لكافة الأنشطة المختلفة وتوزيع الجوائز على المدارس المتسابقة، والتي تم تقييمها من قبل التوجيهات المختصة من قبل أساتذة الجامعات لمراجعة تلك التقييمات، إضافة للمواهب المشاركة من الطلاب والطالبات المتميزين من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على المشاركين في المسابقة من مدارس وطلاب ومعلمين، وعلى القائمين عليها بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، والمقيمين من أساتذة الجامعة والمختصين، والمشاركة المجتمعية التي ساهمت في إنجاح المسابقة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المسابقة تكتشف الموهوبين وتشجعهم، وتصقل مواهبهم، وتشجع على الإبداع والابتكار في كافة الانشطة المتعددة، وتبرز العمل الجماعي بالمدارس، ليس بهدف الفوز بجوائز المسابقة ولكن والظهور بالصورة المشرفة لكل العاملين بها، في منافسة شريفة بين المدارس.

وقال الدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، جاءت المسابقة من محورين أولها المسابقة العلمية لكافة طلاب المرحلة على حده من الصف الأول وحتى النهائى، بالإضافة إلى مسابقة عامة للترم الاول وآخرين للترم الثاني، والمحور الثانى هو أن على كل مدير مدرسة اختيار أربع أنشطة للمشاركة بهم حسب اختياره من مجموع الانشطة بوجه عام ويتم تقييم المدرسة بجمع الدرجات علاوة على التفوق العلمي ويتم استخراج الترتيب من الأول للثالث لكل مرحلة.

وأضاف صديق ،تم تحديد الجوائز بحيث تحصل المدرسة الأولى على 15 ألف جنيه، والثانية على 10 آلاف جنيه، والثالثة على 5 آلاف جنيه بثلاث مستويات لكل مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي، على حسب إجمالي ما تحصل عليه من درجات المسابقة العلمية والأنشطة التربوية الأربعة.

وقال صديق ،المدارس الفائزة بالمرحلة الثانوية، فازت بالجائزة الاولى مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي، ب 15 ألف جنيه، ومدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات ب 10 ألاف جنيه، والشهيد رياض الثانوية ب 5 ألاف جنيه، أما المرحلة الاعدادية فازت مدرسة السعيدية بنات القديمة بالجائزة الأولى وقدرها 15 ألف جنيه ،والسعدية بنات الجديدة بالمركز الثاني وقدرها 10 آلاف جنيه، ومدرسة الشهيد حمدي إبراهيم بالمركز الثالث 5 ألاف جنيه ، أما المرحلة الابتدائية فازت بالمركز الأول مدرسة علي عبدالشكور تعليم أساسي قدرها 15 ألف جنيه، ومدرسة وحدة مسير بالمركز الثاني وقدرها 10 آلاف جنيه، ومدرسة علي عبدالشكور للغات فازت بالمركز الثالث وقدر الجائزة 5 آلاف جنيه.

كما فاز بأفضل عرض رياضى مدرسة الشهيد أحمد سعد الديهي بشنو، ومدرسة سخا النموذجية، وبأفضل مكتبة مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية، وبأفضل مدرسة نشاط تربية فنية مدرسة أحمد فتحي عدوي الابتدائية، وبأفضل نشاط الاقتصاد المنزلي فازت مدرسة سلام الابتدائية ومدرسة دقميرة للتعليم الاساسي، وبأفضل نشاط صناعي مدرسة سخا الثانوية بنات، وبأفضل عرض مسرحي مدرسة دفرية الاعدادية، وبأفضل مدرسة رياض الاطفال مدرسة نصره، وبأفضل نشاط موسيقي،مدرسة ابو طبل للتعليم الأساسي.

كما تم تكريم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية ومنحهم جوائز ماليه، ألف جنيه للمركز الأول و500 جنيه للمركز الثاني، كما تم منح كافة المقيمين من موجهين مكافاة ماليه كل منهم قدرها ألف جنيه، إضافة للمقيمين.

جدير بالذكر أن إدارة شرق كفر الشيخ قد حققت هذا العام أكثر من 30 مركزاً على مستوى الجمهورية في مجالات مختلفة منها العلمية والرياضية والفنية والقراءة والفصحى وغيرها في سابقة كبري ونهضة للتعليم بكفرالشيخ بصفة عامة وإدارة شرق بصفة خاصة.